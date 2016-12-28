Yağıştan evlerinin çatısı çöken aile ölümden döndü

Mersin’in Silifke ilçesinde ikamet eden ve yağmur nedeniyle evlerinin çatısı çöken Emine Çoban (42), çocukları Hümeyra Kolsak (12) ve Hasan Kör (8) ölümden döndü.

Mukaddem Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Numara 53’te ikamet eden Emine Çoban maddi imkansızlıklar nedeniyle bir haftadır evin çatısını yaptıramıyor. İki kere evlenip ayrılan ve her iki evliliğinden iki çocuğu olan Emine Çoban yetkililerden yardım bekliyor. Annesinden kalma taş duvarlı ve toprak çatılı olan eski bir evde yaşam mücadelesi veren aile, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yağan yağmur sonucunda evlerinin çatısının yıkıldığını belirten Emine Çoban, “Aşırı derecede yağmur yağdı. Yağan yağmurla birlikte annemden kalma verasetli eski taştan yapılı ve çatısı topraktan olan evimiz başımıza yıkıldı. Gerekli yerlere müracaat ettim. Ancak hiçbir yerden ses çıkmadı. İki çocuğumla yıkık dökük bir evde yaşam mücadelesi veriyoruz. Ben gündelik işlere giderek geçimimizi sağlıyorum. Devlet yetkililerinden ve duyarlı vatandaşlarımızdan evimin çatısının yapılmasını istiyorum” dedi.

7. sınıfta okuyan ve kros yarışmalarından Mersin ve Silifke il birincisi olan Hümeyra Kolsak ise, “Derslerimde çok başarılıyım. İki yıldır Mersin’de düzenlenen okullar arası kros yarışmasında hem Mersin hem de Silifke birinciliğim ile madalyalarım var. Ancak hiç sağlıklı bir koşulda yaşayamıyoruz. Bizim evin çatısının bir an önce yapılması gerekir. Gerekli devlet yetkililerimizden ve vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Evin en küçüğü Hasan Kör, kendilerine uzatılacak yardım elini beklediğini söyledi.