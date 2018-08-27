Diğer sektörel STK’lar da ellerini taşın altına koymalı. Bankadaki paraları üretime, ihracata kaynak olarak aktarılmalı" dedi.

Yamanyılmaz, Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, söz konusu durumdan çıkmanın en etkili yolunun daha çok üretim ve ihracattan geçtiğini söyledi. Yamanyılmaz, ihracatçılara sağlanan mevcut kaynakların yanı sıra başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTİS), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Organize Sanayi Bölgeleri gibi ekonomik ve meslek örgütlerinin bankalarda biriken milyarlarca lirayı bulan mevduatlarının üretici ve ihracatçıların kullanımına sunulması gerektiğini söyledi.

"Kaynak ne kadar artarsa ihracatta o kadar artar"

ASHİB olarak ihracatı arttırıp daha fazla döviz getirmek için çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Yamanyılmaz, hem Akdeniz İhracatçı Birlikleri üyelerinin hem de Türkiye’deki tüm ihracatçı ve işletmelerin kaynak ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Kaynağımız ne kadar fazla olursa ihracatımız da o kadar artacaktır. Bu kaynak ihtiyacı, kamu ve özel bankaların desteği ile sınırlı tutulmamalı. Ülkemizde bulunan STK’ların ekonomik birlik ve örgütlerin üyelerinden muhtelif adlarla topladıkları paralar çok büyük rakamlara ulaşmış durumdadır. Bankalarda mevduat olarak tutulan bu paralar kara gün akçesidir. Gün birlik günüdür. Bu güzide birlik ve kurumlarımızın kaynakları Eximbank ve bankalar aracılığıyla üretici ve ihracatçılara uygun faizle kullandırılması sağlanmalıdır. Bu yolla birliklerimizin ve meslek örgütlerinin paraları güvenle varlığını korurken ihracatın artırılıp, ülkemizin cari açık veren değil cari fazla veren bir ülke haline gelmesinin de yolu açılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kaynakları ekonomiye kazandırmak milli görevdir"

Özellikle son günlerde Türkiye’ye getirilecek her dövizin çok kıymetli olduğunu belirten Yamanyılmaz, "Ülkesini seven sanayici ve iş insanları olarak bizler üreterek, teknoloji ve katma değerli ürün ihraç ederek başka ekonomik darbe girişimlerini engellemekle mükellefiz. Bunun yolu da daha fazla ihracat yapmaktan geçmektedir. Ekonomik Birlik ve Örgütlerimizin üyelerinden elde ettiği tasarrufları ihracatı daha da artırmak adına ekonomiye kazandırmak milli bir görevdir" şeklinde konuştu.