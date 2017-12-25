Yanan evi Mezitli Belediyesi onaracak

Evi yanan vatandaşları ziyaret eden ve evin tüm temizlik, onarım ve boya işlemlerinin belediye tarafından yapılacağı söyleyen Başkan Tarhan, vatandaşlardan da hiç eşyaları kalmayan aileye destek olmalarını istedi.

Mezitli Belediyesi, evi yanarak harabe haline gelen Gilik ailesinin yardımına koştu. Önceki gece evde yaşayanlar uykudayken elektrik kontağından çıkan yangın sonrası kendilerini dışarıya zor atan Gilik ailesinin evi büyük hasar görürken, tüm eşyaları da yanarak kül oldu. Kış günü evsiz kalan aileyi, bazı birim müdürleri ile bitlikte ziyaret eden Başkan Tarhan, evde incelemelerde bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Tarhan, evin tüm temizlik, tamirat ve boya işlemlerinin yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Gece yarısından sonra ev halkı uykudayken evde bulunan televizyonun elektrik kontağı nedeniyle patlaması sonucu yangın çıktığını ifade eden 67 yaşındaki Ahmet Gilik, “Bir anda kendimizi alevler içerisinde bulduk. Güç bela kendimizi dışarı atabildik. İtfaiyeye haber verdik, ancak onlar gelinceye kadar tüm eşyalarımız yanıp kül olmuştu. Kış günü sokakta kaldık. Ama başkanımız bizi ziyaret ederek tüm temizlik, tadilat ve boya işlemlerinin yapılacağını söyledi. Bu, acımızı bir nebze olsun hafifletmiş oldu. Başkanımıza bu acı günümüzde yanımızda olduğu için ve verdiği destek için çok teşekkür ederiz” dedi.

Evle birlikte tüm eşyalarının da yok olduğunu ifade eden 63 yaşındaki Ayşe Şahin ise “Başkanımız büyük bir destek verdi. Bazı eşyalarımızı da belediye olarak alacaklarını ifade etti. Hiçbir eşyamız kalmadığı için hayırsever vatandaşlarımızdan bize destek olmalarını istiyoruz. Bu kış şartlarında elimizi tutsunlar yanımızda olsunlar” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızdan da bu aileye destek olmalarını bekliyoruz”

Hizmet üretmenin yanı sıra ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Tarhan da pek çok olayda kamuoyuna duyurmadan sıkıntıyı gidermeye çalıştıklarını söyledi. Tarhan, “Ancak böylesi bizim yapacaklarımız dışında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın durumunu kamuoyu ile paylaşarak yurttaşlarımız arasındaki yardımlaşma ve dayanışma ruhunu harekete geçirmek istiyoruz. Evi yanan ailemizin durumu, işte bu dayanışma ruhunun ortaya çıkması gereken hallerden birisi. Evlerinin yanında tüm eşyaları da yanarak kül olmuş. Kullanacak bir tek kaşıkları bile yok. Biz yardımsever halkımızdan bu aileye destek olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.