Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 21:34

Yaralı göçmenler Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında kurtarılan 21 göçmenden 2’sinin solunum yetmezliği çektiği, 19’unun ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

Yaralı göçmenler Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi

18 Temmuz 2018 21:34

Yaralılar Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.


KKTC açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen, Mersin’in Silifke ilçesi Seka Limanı’na getirildi. İlk müdahaleleri Seka Limanı’nda yapılan 21 göçmen, Silifke Devlet Hastanesi Aciline ambulanslarla sevk edildi.


Yaralı 21 göçmenin 2’sinin solunum yetmezliği çektiği, 19’unun ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Hastaneye sevk edilen yaralılar müşahede altına alındı. Gerek görüldüğü takdirde ağır olan 2 yaralının Mersin’e sevk edileceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç