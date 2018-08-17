Yaralı leylek tedavi altına alındı

Erdemli’ye bağlı Esenpınar Mahallesi’nde bir taşkırma ve eleme tesisindeki işçiler, tesis çevresinde yaralı halde bir leylek buldu. Hayvansever işçiler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefliğine bildirdi. Haber verilmesi üzerine ekipler tesise gelerek yaralı leyleğe ilk müdahalede bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefi Mevlüt Çetin, yaralı leyleğin kanadının alt kısmında saçma yarası tespit ettiklerini ve ilk müdahalesinin yapıldığını belirterek, leyleğin Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine ulaştırılacağını, buradaki tedavi sürecinin ardından da yeniden doğaya bırakılacağını kaydetti. Çetin, duyarlı işçilere de teşekkür etti.