Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 12:51

Yaralı leylek ve martı ameliyatla hayata tutundu

Mersin’de kanadı ve bacağından vurulan leylek ile bacağına balık ağı dolanarak yaralanan martı Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyat edilerek sağlıklarına kavuştu.

Yaralı leylek ve martı ameliyatla hayata tutundu

15 Nisan 2017 12:51


Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, doğal yaşam ortamında yaralanan hayvanlara kapısını açmaya ve tedavilerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete girdiği günden bu yana sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan Geçici Hayvan Bakım Evinin son misafirleri yaralı bir leylek ile martı oldu.


Mezitli Davultepe’den gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kanadından ve bacağından yaralanan leyleği bulunduğu yerden hayvan ambulansı ile alarak bakım evine getirdi. Muayene sonucu bakım evine getirilen leyleğin ateşli silah kullanılarak kanadından ve bacağından vurulduğu belirlendi. Vakit kaybetmeden operasyona başlayan veterinerler, yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile yaralı leyleğin bacağına ve kanadına platin yerleştirdi. Ameliyat sonrasında kendine gelen leyleğin doku kaybına uğrayan kanadı ve bacağında hareketlilik olduğunu belirleyen veterinerler, tedavisi tamamlanana kadar yaralı leyleğin bakım evinde misafir edileceğini ifade etti.


Yaralı leyleğin yanı sıra bacağına balık ağı dolanarak yaralanan martı da veteriner hekimlerin başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu. Martı ve leyleğin önümüzdeki günlerde doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    21°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:20
  • Güneş :06:00
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:33
  • Akşam :19:23
  • Yatsı :20:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!