Yaralı leylek ve martı ameliyatla hayata tutundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, doğal yaşam ortamında yaralanan hayvanlara kapısını açmaya ve tedavilerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete girdiği günden bu yana sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan Geçici Hayvan Bakım Evinin son misafirleri yaralı bir leylek ile martı oldu.

Mezitli Davultepe’den gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kanadından ve bacağından yaralanan leyleği bulunduğu yerden hayvan ambulansı ile alarak bakım evine getirdi. Muayene sonucu bakım evine getirilen leyleğin ateşli silah kullanılarak kanadından ve bacağından vurulduğu belirlendi. Vakit kaybetmeden operasyona başlayan veterinerler, yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile yaralı leyleğin bacağına ve kanadına platin yerleştirdi. Ameliyat sonrasında kendine gelen leyleğin doku kaybına uğrayan kanadı ve bacağında hareketlilik olduğunu belirleyen veterinerler, tedavisi tamamlanana kadar yaralı leyleğin bakım evinde misafir edileceğini ifade etti.

Yaralı leyleğin yanı sıra bacağına balık ağı dolanarak yaralanan martı da veteriner hekimlerin başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu. Martı ve leyleğin önümüzdeki günlerde doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.