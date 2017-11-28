Yarın akşam ’Mevlid Kandili’

yıldönümü olan Mevlid Kandili’nin, 29 Kasım Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece idrak edileceğini hatırlatarak, "Peygamberimiz, dün olduğu gibi bugün de insanlık için her konuda en büyük örnektir" dedi.

Coşkun, ’Mevlid Kandili’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğumuyla içinde yaşadığı dünyanın akışını değiştiren ve onun tebliğine kulak veren herkesin hayatını yeniden tanzim eden ve istikamet sahibi olma konusunda sağlam bir dayanağa kavuşmalarını sağlayan, insanlığı küfür ve sapıklık bataklığından kurtararak İslam’ın yüce aydınlığına çıkarmak için gönderilen Peygamberimizin, dün olduğu gibi bugün de insanlık için her konuda en büyük örnek olduğunu söyledi.

O’nun rahmet yüklü mesajları ve hikmet yüklü ahlâkî örnekliğinin bütün insanlık için umut vaat etmeye devam ettiğini kaydeden Coşkun, "Bu kıyamete kadar da kesilmeksizin devam edecektir. Yüce Allah’ın son peygamberine ümmet olmak, pek tabiidir ki sadece O’nun varlığından ve doğumundan haberdar olmakla sınırlı değildir. O’na tabi olmak sadece dil ile sevgimizi belirtmek değil, hemen her konuda O’nun sünnetine uyarak yaşayışımızı gözden geçirerek, hayatımızdaki eksiklikleri telâfi ederek, onun çizdiği yol haritasına bağlı kalarak kendimizi inşa etmekle olur" diye konuştu.

Mevlid Kandili dolayısıyla Peygamberimizin rehberliğine ne ölçüde itibar ettiğimizin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Coşkun, "Bugün âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın dünyaya teşriflerinin yıl dönümü münasebetiyle vurgulamak gerekir ki, bu aziz ve mübarek günlerin feyz ve bereketinden istifade ederken içimize yönelmek ve nefis muhasebesi yapmak, özeleştiriden kaçınmamak, insanlık nezdindeki görev ve sorumluluklarımızı hatırlamak, iyi, doğru ve güzelin timsali olma yolunda azmimizi yenilemek, hepimiz için bir huzur ve sükûn vesilesi olacaktır" ifadelerini kullandı.