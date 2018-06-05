Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, 2018 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Sin, Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 35, değerde ise yüzde 66 oranında ciddi bir artış göstererek 213.6 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

"En çok katkı sağlayan alt ürün taze meyve"

Mayıs ayındaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun taze meyve olduğunu söyleyen Sin, taze meyvenin miktarda yüzde 118, değerde yüzde 126 oranında artış göstererek, 132.1 milyon dolar ihracata ulaştığını aktardı. Taze sebze ihracatının da değerde yüzde 8 oranında artış göstererek 54.1 milyon dolar ihracata ulaştığını belirten Sin, sezon sonuna gelinen narenciye ihracatının, miktarda yüzde 102 ve değerde yüzde 57 oranında artış göstererek, 26.3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"AKİB en çok katkı veren birlik"

Yılın beşinci ayında en çok ihraç edilen ürünlerin, kiraz, vişne, domates, şeftali, kayısı, limon, biber, karpuz olduğunu söyleyen Sin, yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 34 oranında artış göstererek, 485 milyon dolara yükseldiğini ve tüm ihracatçı birlikleri arasında yüzde 48’lik pay ile en çok katkı sağlayan birliğin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olduğunu vurguladı.

Son yıllarda üreticilerin bilinçlendirilmesi kapsamında yapmış oldukları çalışmaların neticesinde ürün kalitesini artırarak, dünyanın 133 ülkesine ihracat yapıldığına dikkat çeken Sin, Ocak-Mayıs döneminde en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkelerin sırasıyla Rusya Federasyonu, Irak, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan olduğunun bilgisini verdi. İhracattaki artış eğilimini yükselerek devam ettirmek ve ihracat pazar yelpazesini genişletmek amacıyla sektörün önünü açacak etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini belirten Sin, ihracatçıların sorunlarına çözüm bulabilmek amaçlı olarak her daim yanlarında olduğunu kaydetti.