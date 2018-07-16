Yasa dışı bahisçilere Dünya Kupası finali operasyonu

Dünya Kupası final maçında ATM’lerden para çekerken yakalanan şahıslarla birlikte 10 cep telefonu ve 23 bin 115 lira paraya el konuldu. Şahısların whatsapp gruplarına ’Guliano’, ’Cino’, ’King’, ’Benjamin’, ’Fezza’, ’Alex’, ’Cemo’, ’Black’ gibi isimler vermesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Kupası final maçının oynandığı saatlerde yasa dışı bahisçilerine operasyon düzenledi. Ekipler, yasa dışı bahis suçunu organize eden şahısların banka hesaplarındaki paralara el konulması sebebiyle bu yöntemi bıraktıkları, bunun yerine cebe havale denilen herhangi bir banka hesabına bağlı olmayan telefon numarasına para göndermeye başladıklarını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şahısların QR kod yöntemi ile ATM’den para çektiğini belirledi. Şahısları yakalamak için Dünya Kupası final maçının oynandığı saatlerde 9 ATM önünde görev alan polisler, 7 kişiyi QR kod yöntemiyle para çekerken suçüstü yakaladı. Ekipler şahıslarla birlikte 10 cep telefonu ile 23 bin 115 lira paraya da el koydu.

Ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemede yasa dışı bahis olayının yurt dışından whatsapp üzerinden kurulan gruplar ile kendilerine kod adı vererek yöneten kişiler tarafından organize edildiği belirlendi. Şahısların kendilerine ’Guliano’, ’Cino’, ’King’, ’Benjamin’, ’Fezza’, ’Alex’, ’Cemo’, ’Black’ gibi isimler verdiği görüldü.

Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.