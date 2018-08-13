Yasa dışı kuş avcılığına suçüstü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıalanı Yaylası’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefliğince av koruma ve kontrol çalışması yapıldı. Bu sırada 2 kişinin hareketlerinden şüphelenilerek çevrede arama yapan ekipler, şahısların canlı mühre kullanarak saka kuşu yakaladığını belirledi. Bunun üzerine avlanmada kullanılan araç ve gereçlere el konuldu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Öte yandan Saka kuşları, avlanması ve yakalanması yasak olan kuşlar listesinde yer alıyor.