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13 Ağustos 2018 12:25

Yasa dışı kuş avcılığına suçüstü

Mersin’in Erdemli ilçesinde canlı mühre kullanarak saka kuşu avcılığı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Yasa dışı kuş avcılığına suçüstü

13 Ağustos 2018 12:25


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıalanı Yaylası’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefliğince av koruma ve kontrol çalışması yapıldı. Bu sırada 2 kişinin hareketlerinden şüphelenilerek çevrede arama yapan ekipler, şahısların canlı mühre kullanarak saka kuşu yakaladığını belirledi. Bunun üzerine avlanmada kullanılan araç ve gereçlere el konuldu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 şahıs hakkında da işlem yapıldı.


Öte yandan Saka kuşları, avlanması ve yakalanması yasak olan kuşlar listesinde yer alıyor.




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