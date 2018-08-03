Yaşilboğaz: "Baro pulu, Mersin Barosu’nun icadıdır"

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 15 stajyer avukat, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti.

Yeşilboğaz, staj öncesi ziyarette bulunan meslektaşlarına avukatlık mesleğinin etik kuralları ve baro tarafından düzenlenecek olan stajyer eğitimlerinin içeriği hakkında bilgiler verdi. Mersin Barosu’nun birçok projeye öncülük ederek Türkiye’de isim yapmış köklü bir baro olduğunu söyleyen Yeşilboğaz, “Türkiye’deki barolarda kullanılan ve barolara ekonomik katkı sağlayan ’baro pulu’, Mersin Barosu’nun icadıdır. Mersin Barosu o günün koşullarıyla borç batağında iken baromuzun borçlarını ödemek için ‘baro pulu’ çıkarmıştır ve borçlarını bu yardımlaşma sistemiyle ödemiştir. Bu icadımız Türkiye Barolar Birliği tarafından benimsendi ve projemiz tüm barolarda şu anda uygulanıyor. Avukatlık mesleğinin ekonomik ve siyasal anlamda yol kat etmesinde Mersin Barosu’nun rolü çok büyüktür” diye konuştu.

2012 yılından beri Mersin Barosu’nun yönetim kurulunda görev aldığını, o zamandan beri yapmak istediği projeleri gerçekleştirmek için Mersin Barosu Başkanı olduğunu söyleyen Yeşilboğaz, “Staj eğitimlerinde üniversitede gördüğünüz derslerin dışında sizleri pratikte yetiştireceğiz. Bir hukukçunun en iyi bilmesi gereken konular, toplumun hakları ve kendi haklarıdır. Ateşten gömlek giyeceksiniz. Mesleğimiz çok tehlikeli. Avukatın görev suçlarını çok iyi bilmeniz, kendinizi korumanız gerekiyor. İlk staj eğitiminizde, ‘Avukatlık, Avukatlık Hukuku ve Avukatlık Suçları’ konularında eğitim vereceğiz. Kendi haklarınızı bilmezseniz, kendinizi koruyamazsanız, başkalarının haklarını koruyamazsınız” ifadelerini kullandı.

“Dünyaya, topluma ve çevreye hukukçu bakışı getirmelisiniz"

Avukatlık mesleğini diğer meslek gruplarından ayıran en önemli özelliğin, toplumsal yönünün ağır basması olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, şöyle devam etti; "Protokolde yerimizin olmasının nedeni, toplumsal sorunların çözümünde yer almak ve bireyi temsil etmiş olmamızdır. Bu nedenle toplumun sorunlarını bilmeniz gerekiyor. İnsan haklarından, çocuk haklarından ve çocuk istismarından, kadınların uğramış olduğu şiddetten, zulümden, istismardan, sokak hayvanlarının uğramış olduğu eziyetten, çevrenin tahribatından sizler sorumlusunuz. Dünyaya, topluma ve çevreye hukukçu bakışı getirmek zorundasınız. Herkesten farklı bakmak ve algılamak zorundasınız. Hukukçuluk bunu gerektirir. Toplumun avukatlara, barolara güvenmesi için aracı kurumlara gitmemesi için toplumsal yönümüzü önemsiyoruz. Toplumsal projelerde mutlaka yer alın."