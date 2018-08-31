Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 11 stajyer avukat, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti.

Yeşilboğaz, ziyarette yaptığı konuşmada, avukatların en büyük özelliğinin bağımsız, özgür ve biat etmeyen bir kitle olduğunu söyledi. Türkiye’de hukuk fakültesi mezunu sayısının çok fazla olması nedeniyle birçok baronun stajyer avukatların alımı konusunda kontenjan uygulaması getirdiğini belirten Yeşilboğaz, “Fiziki şartları yeterli olmayan bazı barolar belli bir kontenjan belirleyerek, onun üstünde stajyer avukat almamaya başladı. Bu konuyu Ege, Marmara Bölge Baro Başkanları Toplantısı’nda da gündeme getirdik. Bu konuda sizin de bizim de günahımız yok ama çözümü biz üretmek zorundayız. Mersin Barosu bu konuda şanslı. Kendi imkanlarımızla gökdelen 16. katta konferans, eğitim ve toplantı salonunu baromuza kazandırarak, fiziki şartlarımızı yeterli hale getirdik. Böyle geniş bir komplekse sahip olan başka bir baro yok. Mersin Barosu her zaman hukuktaki gelişmelere öncü olmuş bir barodur” dedi.

Amaçlarının stajyer avukatlara daha kaliteli eğitim hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, "Çünkü sizler ilerde bizi temsil edeceksiniz. Hukuk mesleğine sahip çıkın. Mesleki kurallarımıza, değerlerimize sahip çıkın. Mesleğinizi itibarsızlaştırmak isteyenlere müsaade etmeyin. Hukuk mesleğinin tehlikesini hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Çünkü orada bir insanın geleceği söz konusudur. Hiçbir dosya, bir kağıt parçasından ibaret değildir” ifadesini kullandı.