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31 Temmuz 2018 13:37

Yaşılboğaz: "Mersin, toplumsal kalkınmada örnek olmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hoşgörü ve barış kenti olarak anılan Mersin’in, toplumsal kalkınmada Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi.

Yaşılboğaz:

31 Temmuz 2018 13:37


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret eden Yeşilboğaz, yoğun göçle birlikte Mersin’de toplumsal sorunların her geçen gün daha da arttığını belirterek, “İleride önüne geçilemeyecek sorunlar ile karşılaşmamak için belediyeler, üniversiteler, kurumlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ortak stratejiler geliştirmeli. Toplumsal sorunlara, ancak bu şekilde köklü çözüm sağlanabilir. Mersin Barosu olarak bünyemizde bulunan 20 komisyon, 4 merkez ve 4 kulüp, kendi alanlarında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir” dedi.


Toplumsal kalkınmada gençlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Gençlerin toplumsal, kültürel ve siyasi hayata katılımı ne kadar çok sağlanırsa, onların suça yönelme oranı o kadar düşer. Toplum olarak gençleri geleceğimizin teminatı olarak görüyorsak, onlar gelecek için kendilerine hedef koyabilmeli ve onlara bu fırsatlar verilmeli. Demokrasinin bir ülkede yerleşik hale gelmesi ve toplumda huzurun egemen olması için yurttaşlık bilincinin de geliştirilmiş olması gerekiyor. Hoşgörü ve barış kenti olarak anılan Mersin, bu konulardaki çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek şehir olmalı. Bu nedenle ayrışmadan bir olmalıyız, umutlu olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz. Mersin Barosu olarak, işbirliğine öncülük etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise konuşmasında, Mersin Barosu’nun kent ve sivil toplum örgütleri için çok büyük öneme sahip olduğunu ve yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile topluma güven verdiğini kaydetti. Tarhan, “Mersin Barosu ile daha önce toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinde ortak çalışmalarda yer almıştık. Mersin’in geleceği için Mersin Barosu ile tekrar birlikte hareket edip, ortak projelerde yer almak istiyoruz. Mersin Barosu, projelerini gerçekleştirmek için belediyemizin tüm tesislerinden rahatlıkla faydalanabilir. Bütün sosyal tesislerimiz Mersin Barosu’na ve avukatlara açıktır. Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.




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