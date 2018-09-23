Yaşilboğaz: "Yılda 8 bin çocuk istismara uğruyor"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığına dikkat çekerek, verilerin, yılda ortalama 8 bin çocuğun istismara uğradığını gösterdiğini söyledi.

Yeşilboğaz ve TBB Çocuk Hakları Kurulu üyesi avukat Burcu Düzen, çocuk istismarı ve çocuk haklarına dikkat çekmek amacı ile düzenlenen 'Önce Çocuk' isimli panelde, Türkiye'de cinsel istismarın boyutu ve çocuk hakları konusunda bilgiler verdi.

"Cinsel istismar suçunda, Akdeniz Bölgesi ikinci sırada"

Dünyada her 5 çocuktan 2'sinin fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğradığını veya ihmal edildiğinin altını çizen Yeşilboğaz, “Ne yazık ki, uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15'inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Gerisinin üzeri bir şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları travmalarla kalıyor. Dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları yüzde 90 arttı. Tecavüzcülerin tahminen yüzde 5'i ortaya çıkarken yüzde 95'i gizli kalıyor. Ensest ilişkilerin ise binde biri ortaya çıkıyor. 16 yılda 440 bin çocuk doğum yaptı” dedi.

Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığını söyleyen Yeşilboğaz, “Adalet verileri, yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı verilere bakıldığında, Türkiye genelinde cinsel istismar suçu bölge ve yoğunluk gösterdiği iller bazında incelendiğinde, ceza davalarında açılan toplam suç sayısının 16 bin 348 olduğu görülmektedir. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu bölge bazında incelendiğinde 4 bin 813 ile en fazla Marmara Bölgesi'nde işlenirken, 2 bin 720 ile Akdeniz Bölgesi takip etmektedir” diye konuştu.

Çocuğa yönelik şiddetin ve istismarın tamamen önlenemeyeceğini, ancak azaltılabileceğini ifade eden Yeşilboğaz, “Sosyal devlet ilkesinin hakim kılınması, kamu görevlilerinin etkin mücadelesi ve görev bilincinin geliştirilmesi, toplumsal duyarlılığın artırılması ve toplumsal birliktelikle mücadele sağlandığı takdirde, bu sorunla mücadelede başarılı olunabilir" ifadelerini kullandı.

"Çocuğa yönelik işlenen suçlara karşı susmamalıyız"

TBB Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Burcu Düzen ise konuşmasında, çocuk istismarında hukuki süreç hakkında bilgiler vererek, "Bu süreç çocuk için de aileler için de başa çıkılması kolay bir durum değil, bunu biliyoruz. Çocuklara kendilerini korumayı öğretin. İstismara maruz kalmak çocuğun suçu değil, çocuğa inanın, onu dinleyin ve susmayın. Bizler sustukça bu suçların üstü örtülecek, başka çocuklar da zarar görecek. Böyle bir durumla karşılaştığınızda susmayın, ihbar edin, mücadele edin, mücadele etmekten vazgeçmeyin. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara hep birlikte sahip çıkalım” şeklinde konuştu.