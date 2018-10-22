Yaşlı çift "huzur" için evlerini huzurevine bağışladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşlı çift 150 bin lira değerindeki müstakil evlerini ve bahçelerini huzurevine bağışladı. Turan-Zarife Devci çifti sağlıklarında hayır yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "huzurluyuz" dediler.

İlçeye bağlı Batısandal Mahallesindeki evlerini ve bahçelerini Erdemli Huzurevine bağışlayan 72 yaşındaki Turan Deveci, "Allah rızası için sağlığımda kendi hayrımı kendi elimle yapmak istedim. Huzurluyum, huzur içinde evimi huzurevine bağışladım" dedi.

Devci, "Burada yaşlılarımız var, bakıma muhtaç. Onlarla çok güzel ilgilenip bakıyorlar. Bu durum hoşuma gitti. 603 metrekare 2 katlı evimi huzurevine bağışladım. Sağlığımda hayrımı kendi elimle yaptım. Çok mutluyum. Huzurevinde müdüre hanım da bizlerle ilgilendi. İmzalarımızı da attık, huzurluyum, Allah katında İnşallah zayi olmaz" diye konuştu.

Erdemli Huzurevi Müdürü Aysel Türe Gürsoy ise "Turan Deveci amcamız 2018 Nisan ayında bize müracaat etti. 'Öldükten sonra evimi huzurevine bağışlamak istiyorum' dedi. Bizde buna göre yönlendirmede bulunduk. Tapu ve Milli Emlak Müdürlüğümüze ile il müdürlüğümüze yönlendirdik. Bakanlıktan da gerekli görüşler alındı. Bugün imzayı attık. Allah geçinden versin Turan amcamız vefat ettiğinde, karı-koca vefat ettiğinde ev huzurevine bağışlanmış olacak, huzurevinin kullanımına açık olacak" dedi.

Evin yaşlıların ev ortamı görmesi amacıyla değerlendirileceğini dile getiren Gürsoy, yaptıkları bağış dolayısıyla Turan Devci ve eşi Zarife Deveci'ye teşekkür etti.