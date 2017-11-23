Yastık kılıfını indirme operasyonu

İlginç görüntülerin yaşandığı olay, vatandaşları güldürdü. İtfaiye ekipleri ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtirken, kılıfın sahibi kadın yastık kılıfının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre ilginç olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde bulunan Hisar Sitesi’nde oldu. Sitede oturan Latife Kurt isimli kadın, dün temizlik yaptığı sırada balkonundan yastık kılıfı uçarak, site içerisinde bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının tepesinde asılı kaldı. Kılıfın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Kurt, itfaiyeyi arayarak yastık kılıfının ağaçta kaldığını, bunun indirilmesi için yardım istediğini iletti. Bu ilginç yardım isteği karşısında önce şaşıran ardından ise olayın yaşandığı bölgeye giden itfaiye ekipleri, yastık kılıfını indirmek için çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda yastık kılıfı ağaçtan aşağı indirilerek, Latife Kurt’a teslim edildi.

Olayla ilgili gazetecilere konuşan Latife Kurt, "Yardımlarınız için sağ olun. Temizlik esnasında balkondan uçtu ağaçta kaldı. Ben de itfaiyeden yardım istedim. Yardımları için teşekkür ediyorum. Benim için özeldi" dedi.

İtfaiye eri Ali Avcı ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Yastığın durumu iyi biz ona şükrediyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kedi, köpek kurtardığımız oldu ama ilk defa yastık denilince biz de şaşırdık. Santrale böyle bir yardım isteği gelince zaten nasıl olur dedik. Bazen halı gibi büyük şeyler de balkonlardan düşüp kalabiliyor. Yastığı da duyunca tamam dedik artık bunun uç noktası yok" diye konuştu.