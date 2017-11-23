Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 13:30

Yastık kılıfını indirme operasyonu

Mersin’de bir vatandaşın balkonundan düşüp ağaçta kalan yastık kılıfını, itfaiye ekipleri aşağı indirdi.

Yastık kılıfını indirme operasyonu

23 Kasım 2017 13:30

İlginç görüntülerin yaşandığı olay, vatandaşları güldürdü. İtfaiye ekipleri ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtirken, kılıfın sahibi kadın yastık kılıfının kendisi için önemli olduğunu söyledi.


Edinilen bilgiye göre ilginç olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde bulunan Hisar Sitesi’nde oldu. Sitede oturan Latife Kurt isimli kadın, dün temizlik yaptığı sırada balkonundan yastık kılıfı uçarak, site içerisinde bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının tepesinde asılı kaldı. Kılıfın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Kurt, itfaiyeyi arayarak yastık kılıfının ağaçta kaldığını, bunun indirilmesi için yardım istediğini iletti. Bu ilginç yardım isteği karşısında önce şaşıran ardından ise olayın yaşandığı bölgeye giden itfaiye ekipleri, yastık kılıfını indirmek için çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda yastık kılıfı ağaçtan aşağı indirilerek, Latife Kurt’a teslim edildi.


Olayla ilgili gazetecilere konuşan Latife Kurt, "Yardımlarınız için sağ olun. Temizlik esnasında balkondan uçtu ağaçta kaldı. Ben de itfaiyeden yardım istedim. Yardımları için teşekkür ediyorum. Benim için özeldi" dedi.


İtfaiye eri Ali Avcı ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Yastığın durumu iyi biz ona şükrediyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kedi, köpek kurtardığımız oldu ama ilk defa yastık denilince biz de şaşırdık. Santrale böyle bir yardım isteği gelince zaten nasıl olur dedik. Bazen halı gibi büyük şeyler de balkonlardan düşüp kalabiliyor. Yastığı da duyunca tamam dedik artık bunun uç noktası yok" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
18
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç