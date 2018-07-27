Yavru deniz kaplumbağaları denizle buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, geçen hafta içinde kendisini makamında ziyaret eden Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği’nin talebini kırmadı. Pamuk, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Macaristan, Polonya, Litvanya, Bosna Hersek, Gürcistan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen gönüllü gençlerle birlikte, gece saatlerinde Kazanlı sahilinde gerçekleşen buluşmada, nesli koruma altına alınan bir kaplumbağa türü olan deniz kaplumbağaları yavrularını denizle buluşturdu. Sahildeki yuvalarından çıkan ancak ters tarafa doğru hareket eden yavru deniz kaplumbağaları, önce özenle toplanıp kutulara konuldu, ardından da denizin birkaç metre içine girerek sahile doğru fener ışığı tutan gençlerin yardımıyla denizi bulmaları sağlandı. Yuvalarından çıkan yavruların bir an önce denize ulaşmak için gösterdikleri mücadele güzel görüntüler oluşturdu. Caretta yavrularının denizle buluştuğu anlara, kızı Zeynep ile birlikte tanıklık eden Pamuk, böylesi bir heyecanı ilk kez yaşadığını ifade ederek, nesli koruma altında olan deniz kaplumbağalarına yönelik çalışmaları ve aktiviteleri nedeniyle Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği’ne teşekkür etti. Pamuk, “Geçen hafta içinde, farklı ülkelerden gelen öğrenci gençlerle birlikte beni ziyaret eden Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği yönetimi, yavru kaplumbağaların Kazanlı sahilinde denizle buluşacağı etkinliğe beni de davet etmişlerdi. Bu davetlerini elbette kırmayıp, akşam saatlerinde Kazanlı sahilinde, yabancı ülkelerden gelen gençlerle buluştuk ve bu heyecana ortak olduk. Bundan sonra da derneğimiz ile iletişim içinde olup proje ve aktivitelerde koordineli bir şekilde çalışacağız” şeklinde konuştu.

"İnsanoğlu, bu dünyada diğer bütün canlılarla birlikte yaşamak zorundadır"

Mersin sahillerinin, dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Pamuk, “İnsanoğlu, bu dünyada diğer bütün canlılarla birlikte yaşamak zorundadır. Bu anlamda her insan, doğaya ve diğer tüm canlılara saygı duymalı ve korumalıdır. Belediye olarak da bizler bu konuya karşı daha duyarlı ve dikkatli olmak için elimizden geleni yapacağız. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağaları, Akdeniz Belediyemiz sınırları içinde kalan Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerinde yumurtalarını bırakmakta ve zamanı geldiğinde bu yumurtalardan çıkan yavrular denizle buluşmaktadır. Özellikle bu bölgelerde yaşayan ilçe sakinlerimizden ve sahilleri kullanan vatandaşlarımızdan isteğimiz, caretta caretta yuvalarını korumaları, zarar vermek isteyenleri de mutlaka uyarmalarıdır. Yavru çıkışı olan sahillerimiz temiz tutulmalıdır. Çünkü özellikle pet şişeler, kola kutuları veya poşetlere takılan yavru kaplumbağalar maalesef hayatını kaybedebilmektedir” diye konuştu.

Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği Başkanı Seyhan Akdoğan ise davetlerini kırmayıp etkinliğe katılımından dolayı Pamuk’a teşekkür etti. Sahildeki nöbetin de Eylül ayına kadar süreceğini kaydeden Akdoğan, “Bu projemiz, Türkiye Ulusal Ajansı’nın destek ve hibeleriyle, Erasmus Plus Programı içindeki Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi ile gelen 18-30 yaş arasında her gence açık olan sosyal içerikli bir projedir. Projemizin amacı, doğaya ve çevreye duyarlı genç bireyler yetiştirip, bunu Avrupa boyutuna taşımak ve kültürler arası öğrenme boyutuyla bunu insanlara yaymaktır” dedi.

Akdoğan, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan caretta caretta kaplumbağalarının, uluslararası kanunlarla koruma altına alındığına da işaret ederek, “Bizler de bu anlamda yerelde gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak görev alıyor ve çeşitli projeler üretiyoruz. Nitekim son 9 yıl içinde 50 proje ile ülkemize 700’ün üzerinde Avrupalı gencin gelmesini sağladık. Aynı proje kapsamında yurtdışına da yüzlerce gencimizi gönderdik" ifadelerini kullandı.