Yavru kedi sıkıştığı metal boru içerisinden kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi’nde yavru bir kedinin metal boru içerisinde sıkıştığını fark eden vatandaşlar, kediyi önce kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, sıcaktan ölmek üzere olan yavru kediyi sıkıştığı metal boruyla birlikte merkez itfaiye binasına götürdü. Önce kediyi su dökerek serinleten ekipler daha sonra metal boruyu keserek hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan yavru veterinerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar bulunduğu bölgeye bırakıldı.