Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 12:32

Yavru kedi sıkıştığı metal boru içerisinden kurtarıldı

Mersin’de metal boru içerisinde sıkışarak sıcaktan ölmek üzere olan yavru kedi, itfaiye ekiplerince metal boru kesilerek kurtarıldı.

Yavru kedi sıkıştığı metal boru içerisinden kurtarıldı

19 Ağustos 2018 12:32


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi’nde yavru bir kedinin metal boru içerisinde sıkıştığını fark eden vatandaşlar, kediyi önce kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.


Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, sıcaktan ölmek üzere olan yavru kediyi sıkıştığı metal boruyla birlikte merkez itfaiye binasına götürdü. Önce kediyi su dökerek serinleten ekipler daha sonra metal boruyu keserek hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan yavru veterinerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar bulunduğu bölgeye bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç