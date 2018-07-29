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29 Temmuz 2018 13:23

Yaz Kupası Tenis Turnuvası’nda Mersin rüzgarı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Adana’da düzenlenen ’16 Yaş Yaz Kupası-2 Tenis Turnuvası’nda’ Mersin Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları rüzgarı esti.

Yaz Kupası Tenis Turnuvası’nda Mersin rüzgarı

29 Temmuz 2018 13:23


TTF tarafından 23-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında Adana’da düzenlenen 34 erkek, 23 kadın 57 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen turnuvaya Mersin TOHM sporcuları, 4 birincilik alarak damga vurdu. 6 gün süren birbirinden çekişmeli mücadeleler sonucunda, tek erkekler kategorisinde Mersin TOHM sporcularından Furkan Selçuk Keriöz birinci, Toprak Avcıbaşı ikinci ve Berk Karabulut üçüncü oldu. Tek kadınlar kategorisinde ise Billir Gönlüşen birinci olurken, çift erkeklerde, Berk Karabulut-Furkan Selçuk Keriöz birinci oldu. Çift kadınlar kategorisinde de Billur Gönlüşen-Derin Koç birinci olmayı başardı.




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