Yeni yapılan parklara şehitlerin ismi verildi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, terör örgütleriyle çıkan çatışmalarda şehit olan kahraman askerlerin isimlerini, yeni yaptığı veya yenilediği parklara vererek, onların hatıralarını yaşatmaya devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Civanyaylağı Mahallesi'nde yapılan parka, 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Mersinli Er, Jandarma Sağlık Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Erdi Eker'in adı verilirken, Karaduvar Mahallesi'ne yapılan parka ise 2016 yılında Mardin'in Ömerli ilçesinde kaza kurşunu sonucu Şehit olarak toprağa düşen Jandarma Er Kemal Karaaslan'ın adı verildi.

"Şehitlere ve ailelerine olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Terörle mücadele sırasında kahramanca çarpışarak şehit olan askerlerimizin adlarını ilçemizdeki parklarımıza vererek, onların isimlerini ve anılarını yaşatıyor, bir nebze de olsa şehitlerimiz ve şehit ailelerimize olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Vatan için Şehit olan askerlerimizin ismini yaşatmak, şehit ailelerimize de sahip çıkmak en büyük sorumluluklarımızdan birisidir. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Bütün Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, Gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

"Kahraman şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz"

Şehit olan vatan evlatlarının her daim anılması gerektiğini ve isimlerinin sonsuza dek yaşatılması gerektiğini kaydeden Pamuk, "Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Şehit olan askerlerimizin isimlerini ve onların hatırasını sonsuza dek yaşatmak bizim asli görevimizdir. Vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna hiç çekinmeden çarpışarak canlarını veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize, onların fedakar, cefakar ve kıymetli ailelerine çok şey borçluyuz. Bu borcu bir nebze de olsa ödeyebilmek için Akdeniz Belediyesi olarak sınırlarımız içinde yaptığımız parklara, kahraman şehitlerimizin ismini vermeye, onların hatırasını sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.