Yenice Barış ve Kültür Festivali

Festival etkinliği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Yenice İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahmut Erim, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, oda ve dernek başkanlarının Cumhuriyet Alanına çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından barış güvercinleri uçuruldu. Cumhuriyet alanında toplanan kortej, bando takımı eşliğinde İnönü-Churcill Parkı’na geçti, burada barış meşalesi yakıldı. Resim sergisinin gezilmesinin ardından törene katılanlar, Beyaz Vagonu gezdi.

Programın diğer bölümü ise eski belediye binası arkasında düzenlenen konser alanında devam etti.

Burada açılış konuşması yapan Yenice Mahallesi Muhtarı Rüstem Koçak, Yenice’nin 2. Dünya Savaşı’nda 2 önemli toplantıya ev sahipliği yaptığını belirterek, Yenice’nin barışın adresi olduğunu söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise Yenice’nin tarihe ev sahipliği yaptığını belirterek, “1 Eylül tarihi 2. Dünya Savaşı’nın başladığı gündür. Almanların Polonya’yı işgaliyle başlayan süreç insanlık tarihinde onarılamaz yaralar açmıştır. 2 büyük dünya savaşında 2 önemli toplantıya ev sahipliği yapmış, Yenice yapılan görüşmelerin sonunda barışın simgesi olarak adını tarihe yazdırmıştır. Birinci dünya savaşı sonrasında Mersin, Tarsus, Yenice, Adana Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bu toprakların kahraman evlatları kurtuluş mücadelesini kazandıktan sonra Fransızlar barış anlaşması yapmak zorunda kalmıştır. İşte Çukurova’yı işgal eden Fransızlar topraklarımızı devir teslim etme protokolü Yenice istasyonunda bir vagon içinde imzalanmıştır. Bölgemizde kurtulan ilk yer Yenice olmuştur. Yine 2. Dünya Savaşında ülkemizi İngiltere’nin yanında savaşa girmeye ikna etmek için ülkemize gelen İngiltere Başbakanı Churchill ve İsmet İnönü arasındaki Beyaz Vagon görüşmesi Yenice’de yapılmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ilkesinden yola çıkarak alınan kararlar doğrultusunda ülkemizin barıştan yana olduğunu, barışın simgesi Yenice’den tüm dünyaya ilan etmiştir. Böyle bir barış görüşmesine ev sahipliği yapmak Yenice ve Tarsuslular için büyük bir onurdur. Bu yüzden Yenice bizim için çok önemli bir yerleşim yeridir. Ülkemizin her zaman dünyada barışın yanında yer almış ve almaya devam edecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Çamalan Mengi ekibi gösterileriyle, yerel sanatçı Kemal İşli, Emrah Mahsuni ve Musa Eroğlu sazları ve sözleriyle Yenicelileri coşturdu.

Gece geç saatlere kadar süren etkinlik sanatçılara hediyelerin takdir edilmesinin ardından sona erdi.