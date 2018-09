Yenice Barış ve Kültür Festivali

Yenice Mahallesi Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı okunmasıyla başlayan program konserle devam etti.

İlk olarak sahne alan Grup Yenicem, Yılmaz Taşoğlu ve Özlem Özdil söyledikleri barış şarkılarıyla dinleyicilere hoş bir gece yaşattı.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Şevket Can’a teşekkür eden Yenice Mahalle Muhtarı Rüstem Koçak, herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı.

Tüm dünyada barış, huzur, kardeşlik ve mutluluğun daim olduğu savaşların yaşanmadığı bir dünya dileyen Belediye Başkanı Şevket Can, barışın olduğu yerde her zaman sevgi, saygı ve kardeşliğin olacağını söyledi. Başkan Can, “Hepimizin Dünya Barış Günü kutlu olsun. “Barış” kelimesinin sadece lafta kalmaması gerekiyor, çünkü barışın olduğu yerde sevgi olur, sevginin olduğu yerde saygı olur, saygının olduğu yerde kardeşlik olur. Biz yerel yönetim olarak şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı seviyoruz ve severek de çalışmaya devam ediyoruz. Tarsusumuzda kapanan 5 belde belediyesinden bir tanesi de Yenice, 2014 yılında çıkan Büyükşehir Yasasıyla birlikte şu anda 179 tane mahalleye hizmet götürüyoruz. Biz bu hizmeti götürürken ayrım yapmadan, şehrimizde yaşayan bütün insanlarımızı severek, gündüz yorulmadan gece uyumadan var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin görevi sadece park yapmak, yol yapmak değil; şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı bir araya getirerek kardeşçe huzurlu bir ortamda yaşamak için çalışmak gerekir. Biz yerel yönetim olarak; dini, dili, ırkı, milleti ve partisi ne olursa olsun ayrım yapmadan çalışıyoruz. Yenice’mizin sıkıntılarını biliyorum. Şu anda eski belediye binamızın tamirat ve restorasyon çalışmalarını bitirdik. Jandarma Alay Komutanlığımızla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda kendilerine tahsis ettik. Sanatçılarımız böyle güzel akşamda bize güzel bir konser sundukları için hepinizin adına şükranlarımı sunuyorum’’ şeklinde konuştu.

Özlem Özdil’in şarkılarıyla son bulan gecede, Grup Yenicem’e Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, Yılmaz Taşoğlu’na Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy, Özlem Özdil’e ise Belediye Başkanı Şevket Can’ın verdiği hediyelerle etkinlik sona erdi.