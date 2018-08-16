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16 Ağustos 2018 13:39

’Yerli Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünlerinin Üretimi Projesi’

Akdeniz Meyve Sineği başta olmak üzere tarım zararlılarıyla mücadelede ithalata bağımlılığın giderilmesi amacıyla uygulanması planlanan ’Yerli Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünlerinin Üretimi Projesi’ toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

’Yerli Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünlerinin Üretimi Projesi’

16 Ağustos 2018 13:39


Toplantıya Vali Su’nun yanı sıra Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Proje kapsamında yapılması planlanan çalışmaların ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda, tarım zararlılarıyla mücadeleye büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Su, valilik olarak bu tür projelerin destekçisi olduklarını belirtti. Toplantı, tarım zararlılarıyla mücadelede yerli araçların üretilmesi ile ilgili yürütülen ve yürütülecek olan çalışmaların görüşülmesi ile proje hakkında fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.




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