Yeşil sahalarda su topu gibi futbol maçı

Mersin Süper Amatör Lig’de mücadele eden Meskispor ile Anamur Muzspor’un hafta sonu Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nda oynadığı karşılaşma, oyundan çok hava şartları ile lige damgasını vurdu. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen müsabakada her iki takımın oyuncuları da oldukça zor anlar yaşadı. Önce dolu, ardından başlayan sağanak yağıştan dolayı futbol sahasının zemini yer yer su birikintileriyle doldu. Normal şartlarda tehir edilmesi gereken, ancak şartlar zorlanarak devam ettirilen karşılaşma, özellikle yağmurun etkisini arttırdığı ikinci yarından sonra futbol müsabakasından çok su topu müsabakası şeklinde devam etti. Ağır saha şartları nedeniyle topa sahip olmakta zorlanan oyuncuların, ayakta durmakta dahi güçlük çektikleri görüldü. İkili mücadele sırasında ise bazı oyuncuların sulu sahada metrelerce kaydıkları gözlendi.

Karşılaşmayı anlatan yerel televizyon muhabiri de sık sık saha şartlarına vurgu yaptı. Zor şartlar altında oynanan karşılaşma, Meskispor’un 4-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.