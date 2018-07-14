Yeşilboğaz, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 2. yıl dönümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yeşilboğaz, bugüne kadar gerçekleşen tüm darbelerin ve darbe girişimlerinin demokratik, laik ve hukuk devletini ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirterek, yıllardır tüm kamu kurumlarında sinsice örgütlenen FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 da hain planlarını hayata geçirmek istediklerini kaydetti. Türkiye’nin artık normalleşme sürecine girmesi gerektiğini ifade eden Yeşilboğaz, OHAL’in kalkması gerektiğini de söyledi.

"Gün demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkma günüdür"

Türk halkının demokrasi ve cumhuriyete sımsıkı sarılması gerektiğini belirten Yeşilboğaz, "Ülkemiz maalesef darbelerden çok yara almıştır, büyük zarar görmüştür. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için Cumhuriyete ve demokrasiye sımsıkı sarılmalıyız ve bu değerlerimizi korumalıyız. Gün, demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkma günüdür. Her türlü darbeyi lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu vesileyle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna görev yaparken teröre kurban verdiğimiz şehitlerimizi ve 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı çıkarken şehit olan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.