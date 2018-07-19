Yeşilboğaz: "1/5000’lik nazım imar planı revize edilecek"

Mersin Barosu, Mersin Mimarlar Odası ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının yeniden revize edilip, yeni bir plan olarak askıya çıkarılmasını talep ettik. Plan, vatandaşların hak kayıpları yaşamayacağı şekilde uygulanmalı ve vatandaşların itirazları doğrultusunda revize edilip askıya alınmalı. Planla ilgili yeni düzenleme, yapılan itirazlar dikkate alınmadan yapılırsa, onlara yeniden dava açma hakkı doğar. Planın yeniden revize edilmiş haline, vatandaşların itiraz ve dava açma hakkı olmalıdır. Plan bütünleştirici olmalıdır. Böylece itirazlar daha da azalır, kent daha planlı olur” dedi.

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kentin dokusuna zarar vermeden hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Öncelikle kentimizde ekonomiyi ve sanayiyi geliştirmek için teşvik edici yatırımlar belirlenmelidir. Konut alanları bu doğrultuda inşa edilmeli. Uygulanacak olan plan, sadece konut yapımına yönelik olmamalı, kentimize artı değer sağlamalıdır” diye konuştu.

“Eleştirilerimizin dikkate alınmasından mutluyuz"

Mersin’de toplu taşıma hizmetlerine sahil bandında yoğunluk verilerek, Kuzey Mersin’e yeterli oranda verilmemesi konusundaki eleştirilerinin dikkate alınmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Doğu-batı şeridine sıkışmış olan Mersin’in, nefes alabilmesi için imar kuzeye doğru açılmıştır. Yaklaşık 5 bin kişilik nüfusu barındıracak, yoğun bir yerleşim yeri olan Kuzey Mersin’de toplu taşıma hizmetinin yeterli olmaması büyük bir eksiklikti. İtirazlarımızı dikkate alan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kuzey Mersin’de toplu taşıma hizmetini artıracağı yönündeki açıklamalarından mutluluk duyduk. Kentin yöneticileri ile bir araya gelerek uzlaşının sağlanması, kentin sağlıklı bir şekilde planlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Fikirlerin beyan edildiği bu tür toplantıların daha sık yapılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.