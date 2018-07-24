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24 Temmuz 2018 13:07

Yeşilboğaz: "Adalet tecelli ettiği sürece adalete güven olur"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatların adaletin tecellisinde önemli rolü olduğunu söyledi.

Yeşilboğaz:

24 Temmuz 2018 13:07


Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan Samir Mannah, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.


Mesleğe ilk adımı atan Mannah’a tavsiyelerde bulunan Baro Başkanı Yeşilboğaz, "Hak arama özgürlüğünün en büyük neferi olarak görevinizi ifa ederken, vicdanınız sizi sürekli rahatsız etmeli. Avukatlar, adaletin tecellisinde ne oranda yer alırsa, hukuka ve adalete güven o derece artmakta ve adaletin tesisi de bir o kadar kolaylaşmaktadır. Meslektaşımın, adaletin tesis edilmesi için mücadele edeceğine inancım tamdır. Samir Mannah’ın, mensubu olmaktan onur duyacağı Mersin Barosu ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyor, kendisine meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.


Avukat Samir Mannah ise konuşmasında, kendisine her zaman destek veren Mersin Barosu’na teşekkür etti.




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