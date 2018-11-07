Yeşilboğaz: "Adil yargılanma olmazsa olmazımızdır"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, adil yargılanma hakkının Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alındığını belirterek, hakkaniyetin uygun bir şekilde gerçekleşmesi için savunma hakkının tam anlamıyla kullanılabilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen, "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" ile Türkiye'de yargı kurumları güçlendirilerek, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin ev sahipliğinde 'Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar' konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Yeşilboğaz, bir sunum gerçekleştirdi.

"Silahların eşitliği ve adil yargılanma olmazsa olmazımızdır"

Silahların eşitliği ve adil yargılanma hakkının olmazsa olmazları olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, "Adil yargılanma hakkı Anayasa'mızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmıştır. Aslında yerel mahkemelerde görev yapan hakim ve savcılar, yasalardaki normlara uygun yargılama yapsa, Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın ve Bölge Adliye Mahkemeleri'nin iş yükü azalır. Öncelikle hakim ve savcıların yasaların uygulanmasında dikkatli ve özenli olmaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca barolar ve avukatlar maalesef zaman zaman taraf olarak görülmekte ve yargının kurucu unsuru olduğu göz ardı edilmektedir" dedi.

"Hakkaniyet için savunma haklarının tamamı kullanılabilmeli"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde hakkaniyetin uygun bir şekilde gerçekleşmesi için savunma hakkının tam anlamıyla kullanılabilmesinin gerekli olduğuna işaret edildiğini belirten Yeşilboğaz, "Bu çerçevede ulusal mahkemelerde gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinin içeriğini oluşturan yargılamaya etkili katılım ve duruşmada hazır bulunma hakkı, susma ve kendini suçlayıcı delil sunmama hakkı, gerekçeli karar hakkı, çeşitli temel delil kuralları gibi usul hukukuna ilişkin hak ve ilkeler, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının alt unsurlarından bazıları olarak karşımıza çıkar" ifadelerini kullandı.