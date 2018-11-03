Yeşilboğaz: "Adli yardım sosyal devlet ilkesidir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, adli yardımın, bir insan hakkı olan adalete erişim için çok önemli olduğuna vurgulayarak, "Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı dahil olmak üzere, sığınmacıların yaşamış olduğu hukuki sorunlar gibi birçok alanda uygulanması gereken adli yardım, bir sosyal devlet ilkesidir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün katılımları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı'nın (UNDP) uygulayıcılığı ve İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (SİDA) finansman desteği ile yürütülmekte olan SILA projesi kapsamında, 'Adli Yardım için Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Gaziantep Bölge Toplantısı' üçüncü bileşim toplantısı Gaziantep Barosu'nun ev sahipliğinde, baro başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Projenin gelişmesi için çalışacağız"

Adli yardımda yer alacak avukatlara ilişkin performans kriterlerinin ve bu konudaki ilk taslağının tartışılması amacıyla düzenlenen toplantının gündem maddeleri kapsamında, adli yardım hizmetlerinin izleme ve değerlendirilmesine ilişkin karşılaştırmalı analiz raporunun sunumu ve değerlendirilmesi, Türkiye'de AB ve BM standartlarına uygun adli yardım sistemi için performans değerlendirme kriterlerinin sunumu ve değerlendirilmesi ele alındı. Adli yardımın, bir insan hakkı olan adalete erişim için çok önemli olduğuna vurgulayan Yeşilboğaz, "Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı dahil olmak üzere, sığınmacıların yaşamış olduğu hukuki sorunlar gibi birçok alanda uygulanması gereken adli yardım, bir sosyal devlet ilkesidir. Adli yardım ve beraberinde adalete erişim, bir ülkenin çağdaş hukuk sistemi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle bu projeyi önemsiyoruz. Mersin Barosu olarak, projenin gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.