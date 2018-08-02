Yeşilboğaz: "Akdeniz güçlenirse Mersin kalkınır"

Yeşilboğaz, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’u ziyaret etti. İlçenin, Mersin’in kalbi ve can damarı olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, “Akdeniz ilçesi 65 mahallesi ve 281 bin nüfusuyla yoğun ve hareketli bir bölge olup, Mersin için önemli bir ilçedir. Ancak Akdeniz ilçesi gerek altyapı bakımından, gerekse sosyal yönden yeterli düzeyde gelişememiş, yıllarca ihmal edilmiş bir ilçe. Herkesin el birliği ile Akdeniz’e el atması gerekiyor. Akdeniz güçlenirse kente büyük katkısı olur, Mersin kalkınır. Mersin Barosu olarak toplumsal projelerde bize düşen görevi yapmaya, birlikte hareket etmeye hazırız” diye konuştu.

Akdeniz’de ciddi bir çarpık yapılaşma ve imar kirliliği olduğunu belirten Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise Akdeniz’in cazibe merkezi haline gelmesi için projeler yaptıklarını, toplumsal kalkınmaya yönelik sosyal projelerde Mersin Barosu ile ortak çalışmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Nezaket ziyareti için teşekkür eden Pamuk, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarılar diledi.