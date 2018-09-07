Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 10:15

Yeşilboğaz: "Anamur’a yeni adalet sarayı şart"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Anamur Adliyesi’nin fiziki şartları ve personel eksikliği sebebiyle kaliteli hizmet veremediği ve bu nedenle Anamur’a yeni bir Adalet Sarayı’nın yapılması gerektiği söyledi.

Yeşilboğaz:

07 Eylül 2018 10:15


Yeşilboğaz, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener’i makamında ziyaret etti. Yargı mensuplarının ve avukatların adalet hizmeti verebilmek için fedakarca çalıştıklarını söyleyen Yeşilboğaz, "Yargı mensupları, avukatlarımız ve adliye çalışanları özveriyle çalışırken, Anamur Adliyesi’nin fiziki şartlarının ve personel sayısının yetersiz olduğunu gördük. Yargı mensuplarının, avukatların ve adliye çalışanlarının Anamur halkına daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için, adalete erişimin daha nitelikli ve daha hızlı olabilmesi için, Anamur’a yeni bir Adalet Sarayı’nın mutlaka kazandırılması ve bununla birlikte yeterli sayıda personel takviyesi yapılması gerekmektedir" dedi.



"Yargı çalışanlarının verimliliği artacaktır"


Yargı çalışanlarının verimliliğinin artması açısından taleplerinin çok önemli olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, "Adalet hizmetlerinin, çağdaş çalışma ortamlarında ve yüksek teknoloji imkanlarından yararlanılarak sunulması, vatandaşların adalete erişimine kolaylığın sağlanması ile yargı çalışanlarının verimliliğinin artması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuyu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.


Ener ise Anamur’a yeni bir Adalet Sarayı kazandırılması konusunda hemfikir olduklarını ifade ederek, Mersin Barosu ile birlikte bu konuda gerekli adımları atmak istediklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç