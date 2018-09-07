Yeşilboğaz: "Anamur’a yeni adalet sarayı şart"

Yeşilboğaz, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener’i makamında ziyaret etti. Yargı mensuplarının ve avukatların adalet hizmeti verebilmek için fedakarca çalıştıklarını söyleyen Yeşilboğaz, "Yargı mensupları, avukatlarımız ve adliye çalışanları özveriyle çalışırken, Anamur Adliyesi’nin fiziki şartlarının ve personel sayısının yetersiz olduğunu gördük. Yargı mensuplarının, avukatların ve adliye çalışanlarının Anamur halkına daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için, adalete erişimin daha nitelikli ve daha hızlı olabilmesi için, Anamur’a yeni bir Adalet Sarayı’nın mutlaka kazandırılması ve bununla birlikte yeterli sayıda personel takviyesi yapılması gerekmektedir" dedi.

"Yargı çalışanlarının verimliliği artacaktır"

Yargı çalışanlarının verimliliğinin artması açısından taleplerinin çok önemli olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, "Adalet hizmetlerinin, çağdaş çalışma ortamlarında ve yüksek teknoloji imkanlarından yararlanılarak sunulması, vatandaşların adalete erişimine kolaylığın sağlanması ile yargı çalışanlarının verimliliğinin artması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuyu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ener ise Anamur’a yeni bir Adalet Sarayı kazandırılması konusunda hemfikir olduklarını ifade ederek, Mersin Barosu ile birlikte bu konuda gerekli adımları atmak istediklerini söyledi.