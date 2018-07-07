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07 Temmuz 2018 09:38

Yeşilboğaz: "Avukatlar çözüm noktasında baş rolde olmalı"

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 12 stajyer avukat, Mersin Barosu Başkan Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti.

Yeşilboğaz:

07 Temmuz 2018 09:38


Meslektaşlarına avukatlık mesleğinin etik kuralları konusunda tavsiyelerde bulunan Yeşilboğaz, "Bir avukatın mesleki çalışmalarını yaparken, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde, işini tam bir sadakatle yürütmesi gerekmektedir. Biz avukatlar, çözüm noktasında baş rolde olmalıyız. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır" dedi.


Avukatlık mesleğinin sadece kazanç kapısı olarak görülmemesi gerektiğini Yeşilboğaz, "Toplumsal yapıdaki sorunların çözümü, ilk olarak toplumsal duyarlılıkla başlar. Toplumsal konulara duyarlı olmalısınız, toplumun sesi olmalısınız. Çünkü avukatlar olarak bizim bu konuda büyük sorumluluğumuz var. Haksızlık ve adaletsizlik karşısında susmayın" ifadelerini kullandı.




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