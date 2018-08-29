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29 Ağustos 2018 13:23

Yeşilboğaz: "Avukatların cezaevinde çalışma şartları iyileştirilecek"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatların cezaevinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Adalet sisteminin gelişmesinde önemli rol oynayan avukatların, çalışma şartları her koşulda iyileştirilmesi gerekmektedir" dedi.

Yeşilboğaz:

29 Ağustos 2018 13:23


Yeşilboğaz, Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürlüğü’ne yeni atanan Recep Göğüş’ü makamında ziyaret etti. Cezaevi şartları ve mahkum sayısı hakkında bilgi alan Yeşilboğaz, cezaevi müvekkil görüşme odalarını gezerek eksiklikleri tespit edip, yapılması gereken iyileştirme çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.


Cezaevinde yaşam koşullarının iyi olmadığını iddia eden Yeşilboğaz, bu konuda acil yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Yeşilboğaz, avukatların cezaevinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda hemfikir olduklarının ve bu konuda ortak hareket edeceklerini kaydederek, "Adalet sisteminin gelişmesinde önemli rol oynayan avukatların, çalışma şartları her koşulda iyileştirilmesi gerekmektedir. İyileştirme çalışmaları konusunda Cezaevi Müdürü Recep Göğüş ile ortak kararlar alıp birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.


Göğüş ise baronun ve avukatların yargı sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyleyerek, avukatların adaletin tesisinde en iyi hizmeti verebilmeleri için cezaevinde gerekli iyileştirme çalışmalarını Mersin Barosu ile el birliğiyle yapacaklarını aktardı.




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