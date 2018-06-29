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29 Haziran 2018 13:18

Yeşilboğaz: "Avukatlık, haksızlıklar karşısında susulmaması gereken bir meslek"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, staja başlayacak olan avukatlara tavsiyelerde bulunarak, "Hukuki ve mesleki sorunların çözümünde, meslek ilkelerinden taviz vermeden, her türlü haksızlık ve adaletsizlik karşısında susmaması gereken bir mesleğin temsilcileriyiz" dedi.

Yeşilboğaz:

29 Haziran 2018 13:18


Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 6 stajyer avukat, Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti. Meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Yeşilboğaz, "Avukatlık Kanunu, mesleğimize ve meslektaşlarımıza insan haklarının, hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün korunup geliştirilmesi görevini vermiştir. Bu görevin yasayla verildiği tek meslek avukatlık mesleğidir" diye konuştu.


Adalet, hukuk, demokrasi, barış ve özgürlüğün herkes için önemli olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Ancak biz avukatlar için bu kavramlar çok daha değerli ve önemlidir. Çünkü avukatlar, hak arama mesleğinin yılmaz savaşçılarıdır. Hukuki ve mesleki sorunların çözümünde, meslek ilkelerinden taviz vermeden, her türlü haksızlık ve adaletsizlik karşısında susmaması gereken bir mesleğin temsilcileriyiz. Bir düşünürün dediği gibi, adaletsizliği adaletle yıkmak gerekir” ifadelerini kullandı.




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