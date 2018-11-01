Yeşilboğaz: "Avukatlık kimliğimiz resmi kimlik hükmündedir"

Avukatlık kimliğimiz resmi kimliktir" dedi.

Yeşilboğaz, baroya kayıtlı bir avukatın, avukat kimlik kartıyla birlikte para çekmek için gittiği bankada, 'banka işlemlerinde avukatlık kimliği geçersiz' denilerek işleminin yapılmamasına tepki gösterdi. Avukatlık kimliğinin, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesi ile 13. maddesine dayanılarak hazırlandığını kaydeden Yeşilboğaz, "Avukatlık Kanununun 9. maddesi ile kanununda değişiklik yapılmasına dair 5043 Sayılı Kanunun 1. maddesi gerekçesine bakıldığında, avukat kimliklerinin tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından resmi kimlik olarak kabul edileceği hususuna açıklık getirmek olduğu anlaşılmaktadır. Yani avukat kimliklerinin tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından, resmi kimlik olarak kabul edileceği yönünde emredici düzenleme getirilmiştir. Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir" ifadelerini kullandı.