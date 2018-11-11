Yeşilboğaz: "Boşanma oranları artıyor"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'deki boşanma oranlarının her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Mersin Barosunca düzenlenen ‘Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi' konulu seminerde konuşan Yeşilboğaz, Türkiye'de en çok açılan davaların boşanma davası olduğunu belirtti. Yeşilboğaz, "Türkiye'de boşanma oranları her geçen yıl daha da artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artarak 128 bin 411'e yükseldi” dedi.

Konuşmasında, Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi konulu seminerin 10 Kasım'a denk gelmesinin kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini ifade eden Yeşilboğaz, “Cumhuriyetin en büyük devrimlerinden bir tanesi de medeni hukuk alanında yapılan devrimlerdir. Özellikle kadın hakları açısından Medeni Kanun'un gelmesi çok önemliydi. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinden birisi olan medeni hukuk alanındaki seminerimiz için bir araya geldik. Bu bizler için de anlamlı bir tesadüftür” diye konuştu.

Seminerde sunum yapan avukat Mustafa Kırmızı, 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu, mal rejimleri ile ilgili genel hükümler, mal rejimi sözleşmesi, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi, edinilmiş mallara katılma rejimi, 4721 sayılı yasaya göre diğer eşin mal varlığına yapılan katkının geri alınması, edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi durumunda kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması' konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, bilgileriyle meslektaşlarını aydınlatan Mustafa Kırmızı'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.