Yeşilboğaz: "Cinsel istismarda ön sıralardayız"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuğun cinsel istismarında Türkiye'nin, dünya listesinde 3. sırada olduğunu belirterek, "Bakanlık verilerine göre, 10 yılda adalete yansıyan çocuk istismarı suç sayısı 153 bin 139'a ulaşmıştır" dedi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti. Ziyaretti, Mersin'de çocuk istismarı ile mücadele kapsamında Mersin Barosu ve UCİM tarafından ortak yürütülecek olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, çocuğun cinsel istismarında Türkiye'nin, dünya listesinde 3. sırada yer aldığını belirterek, bakanlık verilerine göre, 10 yılda adalete yansıyan çocuk istismarı suç sayısının 153 bin 139'a ulaştığını kaydetti. Yeşilboğaz, Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda 'çocuğa cinsel istismar' ile 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarının sayısının son 10 yılda dört kat arttığını belirtti.

Çocuk istismarı ve tecavüzcülere karşı cezaların yeterince caydırıcı olmadığını savunan Yeşilboğaz, “Sokaklarda yaşayan yaklaşık 25 bin çocuk cinsel taciz ile karşı karşıya kalıyor. Yılda ortalama 7 bin çocuk cinsel istismara maruz kalıyor. TÜİK'in açıklamalarına göre 7-14 yaşları arasındaki çocuklar daha sıklıkla cinsel istismara uğruyor. Yapılan araştırmalarda, çocuğun cinsel istismarında Türkiye dünya listesinde 3. sıradadır. Her yıl rakamları artarak yayımlanan bu utanç tablosundan, gerçekten utanıyor muyuz?” diye konuştu.