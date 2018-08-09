Yeşilboğaz: "Çocuk istismarı insanlık suçudur"

Toplumumuzdaki, ’Çocuklar susar, sen susma’ söylemi değişmelidir. ’Çocuklar da susmasın, sen de susma!’ olmalıdır" dedi.

Yeşilboğaz, Ankara’da özel bir kulübe bağlı çocuk basketbol takımında oynayan 11-14 yaş arasındaki çocukların, otel odasında taciz edilmesi iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yeşilboğaz, "Cezalar değil, alınması gereken önlemler tartışılmalı. Toplumumuzdaki, ’Çocuklar susar, sen susma’ söylemi değişmelidir. ’Çocuklar da susmasın, sen de susma!’ İstismara uğrayan bir çocuk sessizliğe gömülmemeli. Suskun ve tepkisiz toplum her kötülüğe maruz kalmaya mahkumdur. Çocukları koruyucu ve önleyici çalışmalarla her türlü istismardan korumak devletin birincil görevidir. Ülkemizdeki bu utanç verici cinsel istismar olaylarından arınmak hepimizin insanlık görevidir" ifadelerini kullandı.

"Ortak çalışma ile mücadele"

Çocuk istismarının bir insanlık suçu olduğunu kaydedenYeşilboğaz, "Çocuk istismarı vakaları minimum düzeye indirilmek isteniyorsa öncelikle önlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Devletin yetkili kurumları, çocuk ihmalini ve istismarını, ulusal eylem planları hazırlayarak engelleyebilir. Ülkemizde çocukları koruyan kanunlar, çocuklarımızı daha çok koruyabilecek şekilde düzenlenmelidir. Medya kurumları şiddetin ve toplumsal cinsiyet rollerinin yoğun olduğu programlara, reklamlara, dizilere, filmlere ve yarışmalara yer vermemeli, toplumsal sorumluluklar yerine getirilmelidir" ifadesini kullandı.