Yeşilboğaz: "Çocuk İzlem Merkezleri daha aktif olmalı"

Mersin Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Bayram Dölen ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yarıkkaya, Hamdi Demirel ve Hasbi Salman, Yeşilboğaz'ı ziyaret etti. Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Burcu Düzen'in de bulunduğu ziyarette, Mersin Barosu ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ‘nin kadın ve çocuk hakları konularında yürüteceği ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"Kadınlara ve çocuklara sahip çıkmayan toplumlar geleceğe umutla bakamaz"

Kadınların ve çocukların hakları için Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi olarak etkin bir şekilde mücadele edeceklerini belirten Yeşilboğaz, bu kapsamda birçok sivil toplum örgütleri ve kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Yeşilboğaz "Kadınlara, çocuklara, gençlere sahip çıkamayan toplumların geleceğinden umutla söz etmek mümkün değildir. Toplumuzda en önemli bir konu olan kadın ve çocuk hakları, kadına şiddet, çocuk istismarı, acil olarak el atılması gereken konu iken, maalesef geri planda kalmaktadır. Cinsel istismar suçları başta olmak üzere, mağdur çocukların adli yargılama süreçlerinde tekrar mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla kurulan çocuk izlem merkezlerinin (ÇİM) aktif çalışması ve etkin olması gerekmektedir" dedi.