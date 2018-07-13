Yeşilboğaz, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yeşilboğaz, Adana Baro Başkanı Veli Küçük’ün de bulunduğu ziyarette, demokratik hukuk devletinin oluşturulmasında, barolar arasında dayanışmanın önemli olduğuna vurgu yaptı. İstanbul ve Adana Barosunu mesleki ve toplumsal konularda verilen her mücadelenin içerisinde görmekten onur duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Mersin Barosu olarak, mesleki sorunların çözümünde olduğu kadar, hukukun üstünlüğü, insan hakları başta olmak üzere tüm siyasi, medeni ve bireysel hak ve özgürlükleri savunmak, korumak, geliştirmek ve demokrasiye katkı sunmak için mücadele edeceğiz. Bütün barolarımızın, meslektaşlarımızın mücadelesinde biz de varız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise adalet nöbetine katılarak destek veren Adana ve Mersin Barosunu tebrik ederek, Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.