Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 12:35

Yeşilboğaz: "Demokratik hukuk devletinin oluşturulmasında baroların önemi büyük"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, demokratik hukuk devletinin oluşturulmasında, barolar arasında dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

Yeşilboğaz:

13 Temmuz 2018 12:35


Yeşilboğaz, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yeşilboğaz, Adana Baro Başkanı Veli Küçük’ün de bulunduğu ziyarette, demokratik hukuk devletinin oluşturulmasında, barolar arasında dayanışmanın önemli olduğuna vurgu yaptı. İstanbul ve Adana Barosunu mesleki ve toplumsal konularda verilen her mücadelenin içerisinde görmekten onur duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Mersin Barosu olarak, mesleki sorunların çözümünde olduğu kadar, hukukun üstünlüğü, insan hakları başta olmak üzere tüm siyasi, medeni ve bireysel hak ve özgürlükleri savunmak, korumak, geliştirmek ve demokrasiye katkı sunmak için mücadele edeceğiz. Bütün barolarımızın, meslektaşlarımızın mücadelesinde biz de varız” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise adalet nöbetine katılarak destek veren Adana ve Mersin Barosunu tebrik ederek, Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç