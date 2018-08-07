Yeşilboğaz, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay’ı ziyaret ederek, Mersin Barosu ile Çağ Üniversitesi arasında devam eden işbirliği protokolü kapsamında, eğitim ve sosyal konularda yeni atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yeşilboğaz, yeni dönemde toplumun insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, hayvan hakları, tüketici hakları, avukat hakları, bilişim suçları, çocuk istismarı, çocuk işçiliği, kadına yönelik şiddet, uyuşturucu madde kullanımı, sağlık hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku gibi konularda toplumun bilinçlenmesinin sağlayacak çalışmalar yapılacağını kaydetti.

"Bütün projelere destek vermeye hazırız"

Toplumsal sorunların çözülmesi adına getirilebilecek bütün yeni projelere destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Yeşilboğaz, "Mersin Barosu avukatlarına, Çağ Üniversitesi akademisyenlerine, öğrencilerine ve topluma yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projelerin birlikte geliştirilmesi, bunların Mersin ve tüm ilçelerinde uygulamaya konulmalarının sağlanması, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen bilimsel, sosyal, eğitsel ve diğer konularda yeni projelerde birlikte hareket etmekten büyük mutluluk duyarız. Toplumsal sorunların çözümünün ilk adımı duyarlılık gösterip harekete geçmektir. Mersin Barosu olarak, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilincimizle, ortak projelerde yer almaya hazırız" ifadelerini kullandı.