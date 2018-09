Yeşilboğaz: "En büyük düşman yozlaşmış hukuktur"

Mersin Barosu Başkanlığı, 2018-2019 adli yıl açılışı nedeniyle resepsiyon düzenledi. Baro tesislerinde düzenlenen resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Mersin milletvekilleri Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda adliye personeli katıldı.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, yeni adli yılın hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "İnsanlara adalet umudu verebilmek için hukukun üstünlüğü ve bununla birlikte vatandaşların adalete olan güveni sağlanmalıdır. Hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla, önümüzde yoğun ve zor bir süreç bizleri bekliyor. Hukuk devletinin var olmasında ve yaşatılmasında en büyük rolü üstlenen bağımsız ve tarafsız yargının üç sacayağından biri olan biz avukatlar, her zaman, her yerde ve her durumda korkusuzca sorumluluğumuzun bilincinde olduk, biat etmeden adaletin bekçileri olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar altında hassas ve zor görevlerimizi, özveriyle sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yargının kurucu bileşenleri olarak hep birlikte ülkeye, hukuka, adalete, demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Yeşilboğaz, "Bu değerlerimize hukukçular olarak biz öncülük edip sahip çıkmazsak, kim sahip çıkacak? Hukukumuzun yozlaşmasının ve yozlaştırılmasının karşısında sessiz ve seyirci kalmamalıyız. Bunun için üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü tesis etmeli, savunmalı ve korumalıyız. En büyük düşman adaletsizliktir, yozlaşmış hukuktur, topal bir adalet sistemidir. Bir devlet varlığını silahla sopayla değil, bağımsız ve tarafsız adaletin tesisi ile sürdürebilir” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün ,‘Adalet mülkün temelidir’ sözünü hatırlatan Yeşilboğaz, "Biz hukukçular olarak amacımız, millet huzurunda sadakat yemini ile giydiğimiz ve adına cübbe dediğimiz ateşten bir gömlek içerisinde, vicdanımızın sesiyle, büyük bir inançla ve azimle sadece adalete hizmet etmek olmalıdır" şeklinde konuştu.