Yeşilboğaz: "Hayvanları Koruma Kanun tasarısı yaptırımdan uzak"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'deki yasaların hayvanların haklarını korumak için yeterli olmadığını belirterek, “Hayvana şiddet toplumsal bir meseledir. Hayvan haklarını savunanlar olarak da maalesef azınlıktayız. Hayvanlara adalet borçluyuz. Hayvana şiddet kabahat değil, suçtur” dedi.

Yeşilboğaz, 'Dünya Hayvan Hakları Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayvanları korumanın, kollamanın, beslemenin, tedavi ettirmenin, sevmenin, rahatsız etmemenin, insanların görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi. Yeşilboğaz, “Ülkemizde toplumsal şiddet artmış, maalesef cinnet toplumunda yaşıyoruz. Hayvanlar, toplum içerisinde en savunmasız durumda olan canlılar olduğu için bu şiddet ortamından en çok onlar nasibini alıyor. Hayvanlar da insanlar kadar hak sahibidir. Hayvan haklarını savunanlar olarak da maalesef azınlıktayız. Hayvanlara adalet borçluyuz" diye konuştu.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının, hayvanları ve onların haklarını korumak için yeterli olmadığını ve yaptırımdan uzak olduğunu savunan Yeşilboğaz, yasanın hayvan hakları savunucularının da fikirleri alınarak hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Yeşilboğaz, “Tasarıya göre; sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da hayvanı haklı bir neden olmaksızın öldüren kişi dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. Bu suçlar için belirlenecek cezanın alt limiti en az 3 yıl olmalı ki faillere ‘iyi hal indirimi' uygulanarak ceza ertelenemesin, adli para cezasına çevrilemesin" ifadelerini kullandı.