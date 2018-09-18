Yeşilboğaz: "Hukukçu enflasyonu için önlem alınmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kaliteli bir hukuk eğitimi sunamayan ve sayıları her gün giderek artan hukuk fakültelerinin, avukatlık mesleğinin geleceğini tehdit ettiğini belirterek, "Hukukçu enflasyonunun engellenmesi için acil önlemler alınmalıdır" dedi.

Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti. Mesleki sorunların konuşulduğu ziyarette, yeni adli yıldan hem hukukçuların hem de toplumun beklentileri olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Bir toplumu ayakta tutan ve birlikte yaşamayı sağlayan en önemli unsur hukuktur. Hukuk camiası, yıllardır var olan sorunların çözümünü beklemektedir" diye konuştu.

Kaliteli bir hukuk eğitimi sunamayan ve sayıları her gün giderek artan hukuk fakültelerinin, avukatlık mesleğinin geleceğini tehdit ettiğini savunan Yeşilboğaz, “Hukuk fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara bağlanmasını, bilimsel kriterlere uymayanların kapatılmasını, avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının ivedi olarak getirilmesini istiyoruz. Hukukçu enflasyonunun engellenmesi için acil önlemler alınmalıdır. Genç meslektaşlarımızın bu nedenle yaşadığı sıkıntıların giderilebilmesi için Türkiye Barolar Birliği ile ortak projeler geliştirilmesinde fayda olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatlara yönelik sözlü ve fiili saldırıların her geçen gün arttığını kaydeden Yeşilboğaz, mesleğe ve meslektaşlarına yapılan saldırıların önüne geçilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeşilboğaz ayrıca, son dönemde avukatların adliyedeki farklı uygulamalar nedeniyle iş yapmakta zorlandığını, hakim ve savcıların avukatlara zorluk çıkardığını ileri sürdü.

Baronun faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yeşilboğaz, yaklaşık 4 aylık görev süresince gerek mesleki, gerekse sosyal projeler konusunda yeni projelerin hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Mersin Barosu olarak en önemli görevlerinin ülkeye, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmak ve korumak olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve meslektaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, toplumun yargıya olan güveninin sağlanmasına, hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Metin Feyzioğlu ise, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Avukatlar ve barolar her zaman bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının ve adaletin savunucusudur. Hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarımın ve yargı mensuplarının yeni adli yılını kutluyor, ülkemize, milletimize, meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.