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Yeşilboğaz: "Hukukçuluk meslek değil yaşam tarzıdır"

Hukuk fakültelerinden mezun olarak avukatlık stajına başlayacak olan 9 stajyer avukat, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti.

Hukuk fakültelerinden mezun olarak avukatlık stajına başlayacak olan 9 stajyer avukat, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.


Ziyarette meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Yeşilboğaz, “Üstleneceğiniz görevin en önemli kısmı insandır. Hukukta insanı merkeze koymazsanız, bu mesleği yapmanızın hiçbir anlamı yok. Doğamız, çevremiz ve hayvan hakları da bizler için çok önemli ama merkezimizde insan olmak zorunda. Adaletin gerçekleştirilmesi için cumhuriyetin temel değerleri, kanunlarımız ve hukukçu vicdanımız şiarımız olmak zorunda. Bağımsızlığınızı her zaman koruyun. İradenizi ipotek altına aldırmayın. Bu ülke 15 Temmuz darbe girişimini yaşadı. Ülkenin yarısından fazlası meslekten atıldı. Hukuk camiamız ise büyük bir erozyona uğradı. Burada en iyi sınavı verenler barolar ve avukatlar olmuştur" dedi.


Mesleği ateşten bir gömleğe benzeten Yeşilboğaz, "Bu gömleği giydiğiniz andan itibaren bütün yaşamınız değişecek. Hukukçuluk bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Sorunlarınızın çözümünde mutlaka baromuzla işbirliği içerisinde olun. Ben ve yönetin kurulumuz ekip olarak, her sorununuzda her daim yanınızda olacağız” diye konuştu.

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