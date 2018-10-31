Yeşilboğaz: "Kentin kalkınması ancak ortak fikirlerin buluşmasıyla olur"

Mersin Baro Başkanlığına yeniden seçilen Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret ederek, "Kentin kalkınması ancak ortak fikirlerin buluşmasıyla olur. Toplumsal olarak yaşadığımız sorunları aşmak yine toplumu bir arada tutan dinamiklerin sayesinde gerçekleşir" dedi.

Yeşilboğaz, yeni yönetim kurulu ile birlikte kent protokolü ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kocamaz'ı makamında ziyaret eden Yeşilboğaz, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, kurumlarla ortak projede yer aldıklarını, özellikle belediyelerle birlikte toplumsal projelerde yer almaya önem verdiklerini söyledi. Mersin Barosu olarak hayata geçireceği projeler hakkında da bilgiler veren Yeşilboğaz, "Toplumsal olarak yaşadığımız sorunları aşmak yine toplumu bir arada tutan dinamiklerin sayesinde gerçekleşir. Kentin kalkınması ancak ortak fikirlerin buluşmasıyla olur" ifadelerini kullandı.