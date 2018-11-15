Yeşilboğaz: "KKTC, emperyalizmin esiri olmayacağını dünyaya göstermiştir"

Yeşilboğaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 35. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Kasım 1983 tarihinin, Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar çektiği zulüm ve esaretten kurtulmasını sağlayan ve dünyaya bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını ispatlayan KKTC'nin kuruluş yıldönümünün gurur ve sevinçle kutlandığını kaydeden Yeşilboğaz, "Kıbrıs Barış Harekatı ile KKTC'nin kurulmasının adaya getirdiği barış, huzur ve güven ortamı, KKTC'nin mimarı Bülent Ecevit ve KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş önderliğinde cesaretle verilen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi ile KKTC'de bir devlet, bir cumhuriyet kazanılmıştır. Yıllarca hak ve özgürlükleri doğrultusunda inanç ve cesaretle vermiş oldukları mücadeleyle barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin egemen kılındığı KKTC, hiçbir zaman emperyalizmin esiri olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.