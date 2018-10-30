Yeşilboğaz: "Konkordato ilanının artmasından endişeliyiz"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Konkordatoya başvuran şirket sayısının daha da artmasından endişe duyuyoruz” dedi.

Yeşilboğaz, iş dünyasının gündemi olan konkordato ile Mersin'in ve iş dünyasının ekonomik sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı. Türkiye'de iflas erteleme uygulamasının yerine getirilen konkordato sisteminin, borçlu ile alacaklı arasında yeni bir anlaşma yapılmasını öngören bir uygulama olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, “Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ile birlikte, her geçen gün onlarca yeni şirket konkordato başvurusu için mahkemelerin kapısını çalmaya devam ediyor. Konkordatoya başvuran şirket sayısının daha da artmasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin'de iç ve dış göçün artış göstermesiyle birlikte nüfus yoğunluğunun da artmasıyla, bu bölgede kişi başına düşen gelirin çok azalmasına ve işsiz sayısının daha da artmasına neden olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Kentin yatırım ihtiyacı daha da arttı ve aciliyet arz etmiştir. Tarım ve turizm potansiyeli yüksek olan kentimizde, yerli ve yabancı yatırımcıların Mersin'e yatırım yapmasının önü açılmalıdır” diye konuştu.