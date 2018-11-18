Yeşilboğaz: "Lekelenme hakkını ve masumiyet karinesini çiğnetmeyin"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, insan hakkı ile ilgili en önemli konulardan birisinin de zorunlu müdafilik olduğunu belirterek, "Çünkü zorunlu müdafilik, insan hakkı ihlalinin önlenmesindeki en büyük güvencedir, adil yargılanma hakkının teminatıdır" dedi.

Mersin Barosu tarafından ‘Ceza Muhakemesi Kanunu Uygulamaları' konulu seminer düzenlendi. İki gün süren eğitim seminerinde, ceza muhakemesinin soruşturma evresinde görev alacak olan avukatlara ve stajyer avukatlara, zorunlu müdafilikte pratik uygulamalar, saha çalışmaları ve CMK sistemi hakkında bilgiler verildi.

"Zorunlu müdafilik adil yargılanma hakkının teminatıdır"

Ankara Barosu'ndan Deniz Özbilgin, İhsan Şahabettin Örsal, Mert Ekinci ve Onur Yaylacı'nın sunumuyla düzenlenen seminere, avukatlar ve stajyer avukatlar yoğun ilgi gösterdi. Mersin Barosu yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı seminerin açılışında konuşan Baro Bilgin Yeşilboğaz, “Zorunlu müdafilikte önümüze gelen dosyalardan gördüğümüz kadarıyla, birçok hatalar yapılıyor. Birçoğumuz bunun farkında dahi değiliz. Bu nedenle bu konuda pratiğe dayalı eğitim düzenleme gereği duyduk. İnsan hakkı ile ilgili en önemli konulardan birisi zorunlu müdafiliktir. Çünkü zorunlu müdafilik, insan hakkı ihlalinin önlenmesindeki en büyük güvencedir, adil yargılanma hakkının teminatıdır" diye konuştu.

Savunma yaparken adil yargılanma hakkından, masumiyet karinesinden, lekelenmeme hakkı gibi birçok evrensel hukuk normlarından bahsedildiğine vurgu yapan Yeşilboğaz, " Bu kaidelerin uygulanması sadece biz bağımsız savunmanın tekelinde oldu ve böyle olmaya devam edecektir. Bizim kadar dikkatli olunmazsa, maalesef bu kuralların uygulanma şansı da sahada yer bulamayacaktır. Görev başında yaşanma ihtimali yüzde 100 olan sorunlara karşı pratikte nasıl çözümler bulacağınız konusunda, alanında uzman meslektaşlarımız bilgilerini ve tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Müdafilikte ilk davranışınız, bütün dosyayı şekillendirecektir. Eğer siz yanlış başlatırsanız, bu bir insanın hayatına, geleceğine mal olabilir. Sadece o insanla ilgili sınırlı kalmaz, ailesine ve çevresine de yansır. Lekelenmeme hakkını ve masumiyet karinesini biz çiğnetmiş oluruz. Bizim böyle bir hakkımız yok. Bizim işimiz bilgi ve eğitimdir. Bu nedenle seminerimizde, teori yerine bilinen kuralların sahada nasıl uygulanması ve karşılaşılan sorunlarda nasıl pratik çözümler üretilmesi gerektiği konusunda etkin bir çalışma yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeşilboğaz konuşmasında ayrıca, CMK görevlendirmelerinde değişikliğe gittiklerini belirterek, CMK'da sadece bu eğitimlerin sertifikasını alan avukatların görevlendirileceğini söyledi.

Seminerinin sonunda Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, katılımcılara sertifikalarını verdi.