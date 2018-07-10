Yeşilboğaz: "Mersin plansız büyüyor"

Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin İmar Planı Toplantısına katılarak nazım imar planına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 15 bin vatandaşın yapmış olduğu itirazlara, belediyeden henüz cevap verilmemesini eleştiren Yeşilboğaz, imar planının jeolojik etüt çalışmalarına aykırı yapıldığını belirterek, Mersin’in plansız büyüdüğünü söyledi. Yeşilboğaz, “15 bin kişinin dava açması durumunda mahkemelerin iş yükünün ne kadar artacağını biliyor musunuz? Bu kadar yargı yükü getirilmesi doğru mudur?” dedi.

İmar planlarının, uzmanlar tarafında yapılan jeolojik etüt çalışmalarına aykırı yapıldığını savunan Yeşilboğaz, “Doğal olaylarının afete dönüşmesinin temel nedeni, planlamaların başlangıç aşamasında yerbilim verilerinin göz ardı edilmesidir. Yapılaşma sahil kesimde yumuşak zemin üzerinde yoğunluk kazanmıştır ve şehir içinde yapılaşma çok fazla sıkışmıştır. Yumuşak zeminde yapılaşmaya bu kadar yoğunluk verilmemeli. Şehir plansız olarak büyümektedir. İmar planlaması şehirleşme için en temel çözümdür, eğer doğru uygulanırsa” ifadelerini kullandı.

"Kuzey Mersin amacına aykırı kullanılıyor"

Konuşmasında, toplu taşıma hizmetlerinin sahil bandında yoğunluk kazandığını, fakat kuzey Mersin’de ise yeterli toplu taşıma hizmetinin yeterli verilmemesini eleştiren Yeşilboğaz, “Bu uygulama trafik yoğunluğunun sahil kısmında aşırı derece yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Kuzey Mersin Bulvarı amacına aykırı kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Yeşilboğaz, açıklamasında belediye yetkililerinin revize edilecek planı yeniden askıya çıkaracaklarını söylemesini, olumlu bir yaklaşım olarak gördüklerini sözlerine ekledi.